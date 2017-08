Bild:

Jede Flucht vor der Seriensucht ist zwecklos. Happy Birthday, Netflix!

Vor 20 Jahren ging Netflix an den Start. Seit 2011 brilliert der Streaming-Dienst auch mit Eigenproduktionen. Das Wichtigste? Natürlich Serien!

Es ging um Erdöl und Sex. Um schmierige, trumpeske Dynastien. Die Serien dazu hiessen «Dallas» und «Denver Clan» und alle Kinder, deren Eltern Amerika-Fans waren (also alle ausser meinen), schauten sie. Am nächsten Morgen brummte der Pausenplatz, und die «Bravo» porträtierte in einem Fort die Frauen und ihre Kleider oder die Männer und ihre Autos aus den beiden Serien.

Natürlich waren sie übelst. Langsam, einfältige Plots, Figuren, die sich gegen jede Entwicklungsfähigkeit sträubten, bestürzend charmearme Locations. Aber sie waren da, wer Augen hatte, schaute sie, wer eine Zunge hatte, redete darüber. Also alle. Ausser mir. Wahrscheinlich hat mich genau dieses Kindheitstrauma in die Seriensucht getrieben.

Bild: Netflix

Heute braucht's dafür ja keine Rechtfertigung mehr. Danke Netflix, HBO, Hulu, Showtime, Amazon, AMC und so weiter für den superguten Stoff, den ihr seit der Jahrtausendwende zuverlässig liefert. Nur unser redaktionseigener Daniel Huber fragt immer: «Wo nehmt ihr denn all die Zeit her?» «Wo geht denn deine Zeit immer hin?», fragen wir zurück. Er weiss es auch nicht.

«Ich mag Eisen. Aber ich liebe Feuer.»

Unser redaktionseigener Patrick Toggweiler fragte mich eben mal wieder nach meiner Lieblingsserie. Also aller bisheriger Zeiten. Er tut das gern. Er ist sich auch ziemlich sicher, dass seine «The Wire» (Drogen, Baltimore, Telefonzellen) ist. Okay, das ist die Frage, die ich nach Jahren des intensiven Konsums nicht mehr beantworten kann. War da nicht mal «Mad Men» (Werber, New York, unerträgliche Schönheit)? Es gibt zu viel des Guten!

Bild: AMC

Am besten finde ich meist, was ich gerade am liebsten schaue: Eben noch war es «Fargo» (Schnee, Blut, Provinz), davor «The Leftovers» (Sekten, Postapokalypse, Kettenraucher) aber nur die erste und ein bisschen von der zweiten Staffel, fuck the third one! Nächste Woche wird es wieder «The Americans» (Doppelagenten, Liebe, Perücken) sein, und dann gönnen wir uns endlich die siebte Staffel «Game of Thrones», die wir uns über die letzten Wochen brav zusammengespart haben.

«Manche Strassen solltest du nicht nehmen. Weil es früher Karten gab, auf denen stand: ‹Hier gibt es Drachen.› Das steht jetzt nicht mehr da. Aber das heisst nicht, dass es keine Drachen mehr gibt.»

Schon auch gut bis genial ist inzwischen die dritte Staffel «Twin Peaks», auch wenn mich der Pilot nicht sonderlich überzeugte. Und als wir uns endlich dazu durchgerungen hatten, die neuste Staffel «House of Cards» trotz verkacktem Start ganz zu schauen, ging auch das ab Folge 4 oder 5 sehr gut. Uuuuund ...

Bild: AMC

Ihr seht schon: Das «Wir» ist wichtig. Erstens mein Liebesleben, das neben mir auf dem Sofa sitzt, die Sucht teilt, darüber redet. Weniges lässt so schönen Pärchen-Eskapismus zu wie Serienschauen. Die zwei Folgen, die wir am Abend schauen, die fünf Folgen, die in einem verregneten Sonntag Platz haben. All die Gin Tonics, die's dazu gibt.

«Was ihr Liebe nennt, wurde von Typen wie mir erfunden – um Strümpfe zu verkaufen.»

Zweitens gehören zum «Wir» all die andern Menschen, mit denen sich dank der Serien eine Kommunikation entspinnen lässt. Auch wenn sie oft enorm pseudo ist, im Stil von «Hast du ‹The Good Fight› schon gesehen? Ist super, haben sie nochmals nachgedreht, als Trump Präsident wurde.» – «Nein, aber ‹Suits›, kennst du?» – «Nein, aber das ist das mit der Freundin von Prinz Harry? Apropos Royals: Mein Velomech schaut jetzt ‹The Crown›!» – «Ist das nicht voll die Mädchenserie?»

Bild: netflix

Apropos Sofa: Dass wir uns regelmässig auf einer Couch einfinden und an etwas teilhaben, das durch einzelne Folgen mit einer ganz bestimmten Länge strukturiert ist, ähnelt einer – na? – genau, Psychoanalyse! Aber was für einer!

Nicht wir werden analysiert, nein, wir folgen als Analytiker den diversen Serien, die sich vor uns auf einem Bildschirm flachlegen. Und gleichzeitig für uns einen Winkel unserer Realität oder unserer Träume analysieren, in den wir selbst noch nicht vorgedrungen sind. Wenn das nicht wunderbar ist. To be continued ...

History Porn: Showbiz-Edition, Teil IV

Auch dies wird dich interessieren: 5 Dinge, die das Staffelfinale von «Game of Thrones» richtig gemacht hat 7 Situationen, die unsere Erwachsenenwelt so mühsam machen – in Filmplakaten Sie lebten nur eine Staffel lang. Um diese 3 Netflix-Serien ist es leider nicht schade Effekthascherei und unlogische Story – «GoT», was ist mit dir passiert? So macht Netflix Lily Collins zum Postergirl der Magersüchtigen Wegen dieser 6 Psychotricks sind wir alle so süchtig nach «Game of Thrones» Vergewaltigt, verstümmelt, verstummt: Spiegelt «The Handmaid's Tale» Trumps Amerika? Ich kapituliere! Ein Gespräch mit Traumfrau Nastassja Kinski droht zum Albtraum zu werden Geköpft, aufgeschlitzt oder verbrannt: Wie lange würdest du bei «GoT» überleben? Adieu, «House of Cards», wir liebten dich heiss, aber Trump hat dich getötet. Ein Nachruf Grosse Bojen, winzige Handlung: Die «Baywatch»-Stars damals und heute «13 Reasons Why» gibt mir 1000 Gründe, wieso ich nie mehr Teenie sein will Nach den neuen «Twin Peaks»-Folgen ist der Kopf wie ausgelöffelt Dieser Däne redet nur von Sex! Am Dreh des SRF-Zweiteilers «Private Banking» «The Crown» ist eine verfluchte Netflix-Droge. Pardon, die beste Serie der Welt Von genial bis schräg: 10 kurze Filme für ein langes Wochenende Serien sind deine Droge? Dann heisst dein Dealer HBO «Hamster»-Regisseur Constantin: «Wir wollten einen Anti-Trump.» «Mich berührt, wie sehr er seine Heimat liebt»: Joseph Gordon-Levitt im Video-Interview über Snowden Ich mach seit 20 Jahren Interviews. Keins war so ein Desaster wie das mit Hugh Grant Beim Sex mit Colin Firth braucht Renée Zellweger einen besonders grossen Kran. Die «Bridget Jones»-Regisseurin packt aus Er muss es wissen: Pablo Escobars Sohn findet 28 Fehler in «Narcos» (*ACHTUNG SPOILER*) Wie Leni Riefenstahl zu Hitlers Reichsregisseurin wurde – und was ein Wasserfall im Tessin damit zu tun hat 6 TV-Tabus von 1949 und 6 Nacktszenen aus «Game of Thrones» zum Vergleich Hier ist DIE DROGE für alle Fans von «Bachelorette» und «Bachelor» Was du im Internet legal herunterladen darfst – und was definitiv nicht Wenn du bei diesem krassen Filmquiz nur schon die Hälfte schaffst, bist du richtig gut imfall 23 Probleme, die jeder Netflix-Nutzer nur zu gut versteht Auf Deutsch sind sie die «Satansweiber von Tittfield». Doch der Original-Filmtitel lautet ...? In diesen 15 Filmen wurde mit Spezialeffekten getrickst, ohne dass du es gemerkt hast Nach diesem Artikel werden Sie Filmplakate mit völlig anderen Augen sehen Haie vs. Hitler – diese 10 Filme sind so schlecht, dass sie schon wieder gut sind Die Deutschen sind von Frankenstein besessen, bei den Franzosen ist alles Sex 13 Fehler, die du beim Schauen deiner Lieblingsfilme übersehen hast Alle Artikel anzeigen

«Spoilern ... Wer macht sowas?! WER?!» Video: watson

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Yanik Freudiger, 23.2.2017

Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top. Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo