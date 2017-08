«Game of Thrones»-Fans aufgepasst! Der neuste Trailer verursacht Gänsehaut Bild: HBO

Lange mussten wir uns in diesem Jahr gedulden, doch nun stimmt uns ein epischer Trailer auf die kurz bevorstehende siebte Staffel von «Game of Thrones» ein, welche am 17. Juli startet.

Als wäre es sowieso nicht schon hart genug, ein ganzes Jahr auf neue Episoden zu warten, startet die neue «Game of Thrones»-Staffel in diesem Jahr ganze zwei Monate später als üblich.

Der Grund dafür ist ganz einfach, denn «Winter is coming» und diesmal ist es wirklich so. Bereits in der letzten Staffel hat sich die kalte Jahreszeit in der Welt von Westeros angekündigt und da sich das nicht so schnell ändern wird, mussten die Produzenten den Drehplan nach hinten schieben, um sicher zu gehen, dass während des Drehs genug Schnee liegt.

Bild: HBO

Auch bei der Episodenzahl müssen wir uns in diesem Jahr leider mit einer unschönen Änderung abfinden. So wird die kommende Staffel nur noch sieben Episoden umfassen, statt der sonst üblichen zehn. Dafür verspricht der Trailer jede Menge grosser Momente, welche hoffentlich für die fehlenden drei Episoden entschädigen.

Hier der neuste Trailer auf Englisch: Video: YouTube/HBO

Und wer den alten Trailer noch nicht kennt: Video: YouTube/GameofThrones

Wie geht es nach Staffel 7 weiter?

Staffel acht wurde vom Sender HBO bereits bestätigt, wird aber voraussichtlich nur noch sechs Episoden umfassen. Gleichzeitig wird die achte Staffel die Serie abschliessen. Allerdings denkt HBO im Moment darüber nach, mindestens einen Spin-off zu drehen. Ideen dazu gibt es einige:

«Game of Thrones»-Charaktere als Lego-Figuren? Supi!

