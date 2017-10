Wir spielen «Räuber der Nordsee» – ein Machtspiel für alle, die mal Wikinger sein wollen! Bild: shutterstock

Tom Felber Tom Felber Folge mirEntfolgen

Zuviel Stress im Job? – Ein vernachlässigbares Problem verglichen mit Arbeitnehmern, denen vor 1000 Jahren immer mal wieder Wikinger den Arbeitsplatz plünderten.

Wir spielen heute:

«Räuber der Nordsee»

Machtspiel von Shem Phillips für 2 bis 4 Spieler ab 12 Jahren. Spieldauer: etwa 60 bis 90 Minuten. Verlag: Schwerkraft. Preis: etwa 70 Franken.

Thema:

Als Wikinger stellen wir effiziente Schiffs-Besatzungen zusammen und plündern Siedlungen und Klöster

Was macht man?

Worker Placement – das Setzen von Figuren auf bestimmte Felder löst Aktionen aus: Im eigenen Dorf werden Ressourcen und Mannschaften optimiert. Auf Plünderfahrten holt man sich Gold, Vieh, Eisen und Siegpunkte.

Besondere Features:

Nicht nur das Setzen, sondern auch das Entfernen von Figuren löst Aktionen aus. Tolle Grafik der Wikinger-Charaktere.

bild: schwerkraft

Bild: Schwerkraft

Geeignet für:

Leute, die gerne im Wettstreit mit anderen um Ressourcen rangeln und schon etwas Erfahrung mit Brettspielen haben.

Wir haben es für euch gespielt!

Wer erinnert sich noch an das hochdramatische Musik-Thema, das im Trickfilm «Wickie und die starken Männer» immer genau dann gespielt wurde, wenn der schreckliche Sven auftauchte? Wir zuckten jedenfalls immer vor dem TV-Gerät zusammen und duckten uns. Es gibt das passende Spiel zu dieser Melodie: «Räuber der Nordsee». Es galt lange als Geheimtipp, war im deutschsprachigen Raum nur in einer sehr kleinen Auflage präsent und ziemlich schwer erhältlich. Jetzt ist es aber in den Läden.

Sein Erfinder, Shem Phillips, sieht selber aus wie ein bärtiger Wikinger, lebt aber mit seiner Frau und seinen zwei Töchtern in Neuseeland.

bild: spiel des jahres

Seit 2007 veröffentlicht der ehemalige Betriebsleiter einer Textildruckerei Spiele in seinem eigenen Verlag Garphill Games, wo er sich auf das Wikinger-Thema spezialisiert hat. In seiner «Nordsee Saga» sind bisher drei Titel erschienen, die schon rein optisch aus dem oft nach Verniedlichung strebenden deutschen Spielegrafik-Einheitsbrei völlig herausstechen.

Die deutsche Version ist im Schwerkraft-Verlag erschienen. Die Wikinger in «Räuber der Nordsee» sind raue, langhaarige, tätowierte Gesellen mit grimmigen Gesichtszügen. Für ihre spezielle Optik ist der Grafiker Mihajlo Dimitrievski («The Mico») aus Mazedonien verantwortlich. Das Spiel sieht nicht nur wunderbar aus, sondern es spielt sich auch wirklich toll, so dass es dieses Jahr sogar zu einem der drei Finalplätze in der Nomination zum «Kennerspiel des Jahres» gereicht hat.

«Räuber der Nordsee» ist ein typisches Worker-Placement-Spiel: Die Spieler platzieren Figuren auf bestimmten Feldern des Spielplans und dürfen je nach Feld unterschiedliche Aktionen ausführen. Dabei gibt es aber zwei Besonderheiten: Nicht nur das Hinstellen, sondern auch das Wegnehmen von Figuren löst Aktionen aus. Und nicht alle Figuren können auf alle Felder gestellt werden. Um lukrativere Aktionen auslösen zu können, muss man erst Figuren mit höheren Leveln erobern und quasi «freischalten».

Das Spielbrett ist in zwei Zonen aufgeteilt. Im friedlichen Wikingerdorf zu Hause wird in den verschiedensten Gebäuden erst einmal aufgerüstet: In der Silberschmiede gibt es Geld, in der Mühle Proviant, beim Torhaus am Dorfeingang kommen neue Wikinger an, die man anheuern kann. Die Charaktere haben unterschiedlichste Fähigkeiten. Die einen geben Ressourcen-Bonusse, andere beklauen die Gegner, wieder andere sind von einer tiefen Todessehnsucht beseelt und bringen Vorteile, wenn man sie nach Walhall schickt. In der «Baracke» (okay, da hat der Übersetzer aus dem Englischen ein bisschen vor sich hin geträumt) werden dann möglichst schlagkräftige Schiffsbesatzungen ausgebildet und zusammengestellt.

bild: shutterstock

Ist ein Spieler der Meinung, dass sein Schiff genug Power hat, geht es auf Plünderfahrt in die grosse weite Welt. Häfen sind noch relativ einfach einzunehmen. Gegen Aussenposten, Klöster und Festungen wird es aber immer schwieriger. Als Belohnungen winken im Spiel unterschiedlich verwertbare Beute wie Vieh, Eisen und Gold sowie Siegpunkte.

Plündern ist aber wie im richtigen Leben auch gefährlich: Denn in den Küstenorten lauern auch todbringende Walküren auf die Bootsbesatzungen, die Wikinger unwiderruflich nach Walhall mitnehmen. Aber selbst das gibt Siegpunkte und kann als Strategie forciert werden.

Bild: Tom Felber

Schon vom Thema her ist «Räuber der Nordsee» natürlich kein typisches Familienspiel. Es ist aber auch nicht besonders schwierig und richtet sich an Leute, die schon etwas Spielerfahrung gesammelt haben. Die Regeln sind sehr logisch und überhaupt nicht schwer zu begreifen. Entgegen der Schachtelangabe ist das Spiel bereits ab 12 Jahren spielbar. Es ist ein doch relativ zügiges und kurzweiliges Abenteuer, bei dem man genau darauf achten muss, was die Mitspieler tun. Immer wieder schnappen sie einem Ressourcen oder Plünderorte vor der Nase weg, während man aus ihren Ohrmuscheln heraus den Soundtrack zum schrecklichen Sven zu vernehmen glaubt. Eine gute Planung und das richtige Timing sind auf dem Weg zum Wikinger aller Wikinger unentbehrlich.

Bild: Schwerkraft

Apropos Wikinger: «Wir sind alle Islandfansson! Hier kommen 93 weitere Gründe, warum man das Land einfach lieben muss»

Willst du mitspielen?

Melde dich an!

Als Jurymitglied ist Tom Felber verpflichtet, sämtliche relevanten neuen Spiele mehrfach auszuprobieren. Dazu benötigt er natürlich auch immer wieder neue Mitspieler. Wer Lust hat, mitzuspielen, kann sich über spieleabende@bluewin.ch für seinen Newsletter anmelden. Die Spiele-Testrunden finden jeweils in Zürich statt.

Tom Felber ist ... ... der Vorsitzende der internationalen Kritiker-Jury «Spiel des Jahres» und veröffentlicht seit 1985 Spiele-Rezensionen in verschiedenen Medien. Fortan wird er hier für uns regelmässig neue Brett- und Kartenspiele vorstellen.



bild: zvg

Mehr mint gibt's hier: Echt oder Fake: Erkennst du das «richtige» Essen? Instagram, was hast du bloss aus diesen Männern gemacht? Am besten ist immer noch selbstgemacht – heute: Pastéis de Nata Lasst mich und meine Ravioli-Büchse endlich in Ruhe! «Blade Runner 2049» – wir verraten ALLES über den Film des Jahres, aber spoilern NICHTS Wenn Abfall zu neuem Leben erwacht: 27 Upcycling-Ideen Der Escape-Room für zuhause: «Gefangen im Eis, weil wir Deppen zu langsam waren» Die neue Lara Croft ist gar keine Giraffe! Und: Deshalb stinken Filmkritiker am ZFF FOMO, Squish & Vanilla: Das grosse Sex- und Gefühls-ABC der Generation Z Bei diesen 7 herbstlichen Desserts kriegst selbst du Bock auf kalte Tage Tagebuch eines Landeis: So schwierig ist es in der grossen Stadt wirklich New York, in diesen Momenten hasse ich dich ein wenig! Guck mal, wie schön Neuseeland ist! Fast ein bisschen wie die Schweiz ... fast «American Apparel»-Gründer so: «Mit Mitarbeiterinnen zu schlafen, ist unvermeidlich» Du musst nicht alles wissen, um in einer Beziehung glücklich zu sein Und zack ist deine Lieblingsserie abgesetzt! Oft aus den absurdesten Gründen Wenn du genug von der Herbstsonne hast: 10 Kino- und Serientipps Überraschung! 5 leckere Kuchen-Rezepte mit «Ohhh»-Ef­fekt Polly Penrose und ihr Selbstauslöser oder: «Oh, guck, eine nackte Frau!» Diese Stephen-King-Filme sind so schlecht, die musst du gesehen haben! Fast Food muss nicht immer fettig sein: 5 Rezepte, die schnell und gesund sind Die besten Geschichten schreibt das Leben selbst: 10 Filme nach wahren Begebenheiten Ich war in «It» – und es war total herzig 9 Serien «von früher», die du wieder mal gucken solltest! (Nein, nicht «Friends») Entspann dich! Diese 12 Lebensmittel helfen gegen Stress Wieso du Elisabeth Moss spätestens nach den Emmys kennen musst Wie du einen Marathon läufst, ohne dir in die Hose zu machen Inspiration ist etwas für Amateure! Wie du trotzdem kreativ bleibst Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Yanik Freudiger, 23.2.2017

Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top. Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo