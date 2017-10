In diesen 10 Situationen sagten Tätowierer: «Oh Shit!» Bild: shutterstock

Wir alle wissen: Fehler zu machen, ist menschlich. Trotzdem nehmen wir es den einen oder anderen Berufsgattungen übel, wenn was schief läuft. Zum Beispiel Herz- und Schönheitschirurgen, Journalisten, Politikern, Coiffeuren – oder eben auch Tätowierern.

Auf «Reddit» wurde diese Frage diskutiert:

«Tattoo artists, what was your biggest ‹oh shit› moment while tattooing?»

Zusammengekommen sind ein paar Fails und einige absurde Storys, die man so wohl nur in diesem Berufsfeld erleben kann. Viel Spass bei diesen 10 shitty Tattoo-Geschichten, die wir für euch ausgesucht haben!

« … Adler? Oh shit, mann! Ich habe Ader verstanden.»

Ein Beitrag geteilt von Secret Ink (@secretinktattoo) am 29. Sep 2017 um 11:39 Uhr

«Bei mir im Laden gibt es die strikte Anweisung, dass jeder Kunde ein Bild mitbringen muss und wir ihm dann einfach dieses Bild stechen. Einer brachte das Bild der italienischen Flagge mit. Dachte er. Es war aber die Iranische. Merkte er im Nachhinein.»

«Ich tätowierte so einen Typen am Unterschenkel, als ich plötzlich laut ‹Oh Shit› ausrief. Er drehte sich um und guckte mir mit einem kreideweissen Gesicht und einem panischen Blick in die Augen. Ich sagte: ‹Verdammt, ich glaube, ich habe vergessen, die Herdplatte zu Hause abzudrehen.›»

Man muss nicht ausrutschen, um ein Tattoo zu versauen – es kann auch einfach so scheisse aussehen:

«Meine Ex-Freundin wollte, dass ich ihr den Spruch ‹Expect Nothing, Accept Everything› auf ihren Rücken tätowiere. Ich schrieb versehentlich ‹Expect Nothing, Except Everything›. Das hat sie wohl nicht erwartet und akzeptieren konnte sie es auch nicht. Deshalb ist sie nun wohl meine Ex.»

«Ich bin kein Tattoo-Artist, aber das ist trotzdem eine Oh-Shit-Tattoo-Fail-Geschichte: Als der Hund meines besten Freundes starb, wollte er ein Tattoo mit einem Knochen, auf dem es ‹Der beste Freund eines Mannes› heissen sollte. Als der Tätowierer merkte, dass er eines der ‹E›s falsch herum geschrieben hat, meinte er: ‹Oh shit, ich sollte meine Brille holen und damit aufhören, nüchtern zu tätowieren.› Das Lustigste an der Geschichte ist, dass mein idiotischer Freund seine Tattoos immer noch beim selben Typen macht.»

Der letzte Schrei: Tattoos einer untalentierten Künstlerin

«Ein Kunde von mir hatte eine Nervenbeeinträchtigung am Oberarm. Weder er noch ich wussten davon. Das Tattoo, das ich im stechen sollte, verlief exakt über diese Stelle. Bereits beim ersten Stich fing sein Arm heftigst an auszuschlagen. Er schlug mir ins Gesicht und beruhigte sich erst nach einigen Minuten wieder. Statt eines grossen Motivs hat er jetzt nur einen komischen Strich auf dem Oberarm.»

«Ich tätowiere seit 25 Jahren. Schreibfehler, falsche Zahlen, Ausrutscher – diese Dinge passieren. Mein grösster ‹Oh Shit›-Moment gebührt einer viel abgefahreneren Szenerie. Ein etwa 60-jähriger Typ kam eines Morgens mit dem Bild seiner Frau in meinen Laden. Ich fragte ihn, ob er sich das Porträt stechen lassen wolle. Er bejahte und wollte wissen, ob es möglich sei, das Ganze so aussehen zu lassen, als würde seine Frau von einem Hirsch begattet werden. Ich stimmte verwirrt zu.



Ein Woche später kam er mit seiner ganzen Familie und einer Gruppe Freunden inklusive seiner Frau vorbei. Er liess sich das Tattoo stechen und wollte noch, dass ich den Schwanz des Hirsches etwas mehr hervorstechen lasse. Alle feierten das Tattoo auf krasse Weise ab. Ich verstand die Welt nicht mehr, aber machte an diesem Tag mehrere Menschen ziemlich glücklich.»

«Zu Beginn wirkte es wie eine ganz normale Session. Der Kunde kam, wir begrüssten uns, besprachen das Motiv. Dann bereitete ich meine Instrumente vor, zog meine Handschuhe an und drehte mich zum Kunden um.

Der Typ lag da und wedelte sich einen von der Palme. Einfach so. In meinem Studio. Er müsse etwas Druck ablassen, bevor er sich ein Tattoo stechen lassen könne, wollte er mir weis machen. Ich warf ihn raus.»

Sein Motiv wäre wahrscheinlich sowas gewesen: bild: tattoo failure

«Da kam eine junge, tätowierte Dame mit ihrer Grossmutter in meinen Laden. Sie wolle tätowiert werden. Die Grossmutter, nicht ihre Enkelin. Okay, dachte ich mir.



‹Auf dem Fudi!›, sagte die Alte.



Obwohl ich als Hardcore-Biker diesen Körperteil eigentlich Arsch nenne, fragte ich: ‹Was und wo denn auf dem Fudi?›



Die Alte begegnete mir kalt: ‹Ich will mir meinen eigenen Finger tätowieren, der sich tief in mein Arschloch vergräbt. Und darüber sollen die Worte ‹Ja, ich will› stehen. Weisst du, wieso ich das will? – Weil ich immer nur Arschlöcher geheiratet habe. Drei Mal nacheinander.›



Sie legte ihre Jacke ab und zeigt mir ihren volltätowierten Faltenkörper.»



«Ein Kunde von mir wollte ‹So ist das Leben› auf seinem Schienbein stehen haben. Tja, ich schrieb ‹So ist tas Leben›. Ich mein, so ist halt das Leben.»

In dem Sinne:

Realistische Tattoos von Valentina Ryabova

(jin)

Mehr mint gibt's hier: Echt oder Fake: Erkennst du das «richtige» Essen? Instagram, was hast du bloss aus diesen Männern gemacht? Am besten ist immer noch selbstgemacht – heute: Pastéis de Nata Lasst mich und meine Ravioli-Büchse endlich in Ruhe! «Blade Runner 2049» – wir verraten ALLES über den Film des Jahres, aber spoilern NICHTS Wenn Abfall zu neuem Leben erwacht: 27 Upcycling-Ideen Der Escape-Room für zuhause: «Gefangen im Eis, weil wir Deppen zu langsam waren» Die neue Lara Croft ist gar keine Giraffe! Und: Deshalb stinken Filmkritiker am ZFF FOMO, Squish & Vanilla: Das grosse Sex- und Gefühls-ABC der Generation Z Bei diesen 7 herbstlichen Desserts kriegst selbst du Bock auf kalte Tage Tagebuch eines Landeis: So schwierig ist es in der grossen Stadt wirklich New York, in diesen Momenten hasse ich dich ein wenig! Guck mal, wie schön Neuseeland ist! Fast ein bisschen wie die Schweiz ... fast «American Apparel»-Gründer so: «Mit Mitarbeiterinnen zu schlafen, ist unvermeidlich» Du musst nicht alles wissen, um in einer Beziehung glücklich zu sein Und zack ist deine Lieblingsserie abgesetzt! Oft aus den absurdesten Gründen Wenn du genug von der Herbstsonne hast: 10 Kino- und Serientipps Überraschung! 5 leckere Kuchen-Rezepte mit «Ohhh»-Ef­fekt Polly Penrose und ihr Selbstauslöser oder: «Oh, guck, eine nackte Frau!» Diese Stephen-King-Filme sind so schlecht, die musst du gesehen haben! Fast Food muss nicht immer fettig sein: 5 Rezepte, die schnell und gesund sind Die besten Geschichten schreibt das Leben selbst: 10 Filme nach wahren Begebenheiten Ich war in «It» – und es war total herzig 9 Serien «von früher», die du wieder mal gucken solltest! (Nein, nicht «Friends») Entspann dich! Diese 12 Lebensmittel helfen gegen Stress Wieso du Elisabeth Moss spätestens nach den Emmys kennen musst Wie du einen Marathon läufst, ohne dir in die Hose zu machen Inspiration ist etwas für Amateure! Wie du trotzdem kreativ bleibst Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Zeno Hirt, 25.6.2017

Immer wieder mal schmunzeln und sich freuen an dem, was da weltweit alles passiert! Genial! Immer wieder mal schmunzeln und sich freuen an dem, was da weltweit alles passiert! Genial!

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo