Wer diese Regeln beachtet, kann fast alle Speisen problemlos wieder aufwärmen

Nicht verzehrten Fisch besser wegwerfen, Pilze bloss nicht aufwärmen – solche Tipps kennt man noch von der Grossmutter, die immer wieder vor erneutem Erhitzen von bestimmten Lebensmitteln gewarnt hat. Aber ist das eigentlich noch aktuell? Ein Faktencheck.

Kartoffeln

Lässt man Kartoffeln nach dem Kochen bei Zimmertemperatur abkühlen statt sie ins Kühle zu stellen, können Bakterien entstehen, welche eine Lebensmittelvergiftung auslösen können. Leider reicht das Erhitzen in der Mikrowelle nicht aus, um die Bakterien abzutöten. Heisst: Gekochte Kartoffeln immer in den Kühlschrank stellen, dann ensteht auch kein Risiko und sie können problemlos wieder aufgewärmt werden.

Reis

Keine Sorge, du musst deinen Risotto ab jetzt nicht kalt essen. Einzige Bedienung: Gekochten Reis nicht bei Zimmertemperatur stehen lassen, sondern wie die Kartoffeln in den Kühlschrank stellen und mit einer Temperatur von 65 Grad aufwärmen. So können die Bakterien abgetötet werden und es besteht keine Gefahr.

Eier

Die Eiweissbomben aufzuwärmen, ist keine gute Idee. Egal ob als Rührei, gekocht oder in asiatischen Nudelgerichten – die aufgewärmten Proteine können in der Magengegend grosse Verwüstung anrichten. Schuld daran ist der hohe Proteinanteil.

Fisch

Nichts geht über frischen Fisch. Reste davon kannst du im Kühlschrank aufbewahren und spätestens am nächsten Tag nochmals erwärmen. Frischfisch kann auch tiefgekühlt werden, das muss aber unverzüglich geschehen. Der Fisch sollte dann innerhalb von drei Wochen gegessen werden.

Meeresfrüchte

Das Gleiche gilt für Meeresfrüchte. Gleich nach dem Kochen oder Braten solltest du sie möglichst schnell ins Kühle stellen. Bei höchstens sieben Grad Kühlschranktemperatur kannst du Meeresfrüchte zwei Tage lang lagern und danach nochmals aufwärmen.

Geflügel

Wichtig beim Aufwärmen von Geflügel ist schon die erste Zubereitung. Das Fleisch muss gut durchgegart werden. Es darf auf keinen Fall mehr rosa sein, denn sonst sterben gefährliche Keime nicht ab. Wenn beim Essen etwas übrig bleibt, dann ist auch hier wieder die Devise: Je schneller die Reste gekühlt werden, desto besser. Auch beim Aufwärmen sollte man das Fleisch gut erhitzen und lieber zur Pfanne als zur Mikrowelle greifen.

Pilze

Wer ein paar Dinge beim Aufwärmen von Pilzen beachtet, muss sich keine Gedanken um seine Gesundheit machen: Pilze kurz abkühlen lassen und dann direkt in den Kühlschrank stellen. Beim Wiederaufwärmen darauf achten, das Gericht gut zu erhitzen. Bewahre die Reste aber maximal einen Tag bis höchstens zwei Tage auf.

Spinat

Und wie steht es um das Aufwärmen von Spinat? Da wird «Nitrat zu Nitrit», liest man in Foren im Internet. Hört sich irgendwie bedrohlich an. Doch stellt man den Spinat nach dem Kochen so schnell wie möglich in den Kühlschrank, kann man auch Spinat problemlos wieder aufwärmen. Bei weniger als sieben Grad ist die Vermehrung der Bakterien gehemmt. Nitrat bleibt Nitrat und der Spinat geniessbar. Generell sollte man ihn aber nicht länger als zwei Tage aufbewahren.

Wer also demnächst eine zu grosse Portion zubereitet hat, kann die meisten Gerichte in den Kühlschrank stellen und am folgenden Tag getrost erneut geniessen. Und sind wir mal ehrlich: Manche Gerichte schmecken am zweiten Tag sogar noch viel besser.

