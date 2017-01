Der Stiefel, der Hakenkreuze in den Schnee stampft. Und ja, es gibt ihn auch in Braun

«Es gibt da eine Seite, die ich nicht zu sehen bekam, als ich meine neuen Arbeitsschuhe bestellt hat», schreibt ein Redditor mit dem klangvollen Namen FRSHFSHFCKR. Das dazugehörige Bild zeigt die Sohle seines Einkaufs – und vor allem, was der für Abdrücke hinterlässt.

Wer mit dem «James MPX808571F» von «Polar Fox» unterwegs ist, stampft eine Spur von Hakenkreuzen in den Schnee.

Ein Stiefel, an dem Nazis ihre helle Freude hätten: Bei «Amazon» kostet dieser, sagen wir mal, Design-Ausrutscher knapp 40 Dollar – und wie beschrieben bekommt der Käufer die Sohle nicht zu Gesicht. Doch dank Reddit haben die Kunden Wind von dem platten Unterbau bekommen. Das zeigt sich einerseits im Bereich für Fragen zum Produkt.

Einer will wissen, ob Hakenkreuze auf der Sohle sind (Antwort: Nein, das sind keine), ein anderer, ob die Hakenkreuze beabsichtigt sind (Antwort: Der Reddit-Post beziehe sich nicht auf diesen Schuh). Ja, was denn nun? Es ist kein Fake: Ein Kunde, dessen Kauf verifiziert ist, bestätigt das Hakenkreuz-Muster.

Auf der anderen Seite gibt es die Kundenbewertungen, die sich seit dem Reddit-Post aufs Unterste konzentrieren. «Diese Stiefel fühlen sich gut an, wenn ich Panzer fahre», schreibt «Dan Palmer» und empfiehlt Neo-Nazis die Treter für «Kundgebungen». «Ich trage nichts anderes mehr», pöbelt ein gewisser Richard – natürlich wegen der Stempel auf der Sohle.

Im Gegensatz zu solch plumpen Nazi-Bekenntnissen machen sich die Reddit-User einen zynischen Spass aus der Sache. «Ich habe viele Stiefel ausprobiert, aber diese sind meine Endlösung», witzelt einer mit grenzwertigem Humor. Apropos Grenze: «Gut, um nach Polen zu marschieren», urteilt ein anderer.

