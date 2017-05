Wo Klamotten aussehen, als hätten die Geissens Durchfall

Wir sind in der 12. Staffel von «Germany's Next Topmodel». Wir haben die grosse Tränen-Folge hinter uns. Kommt da noch was? Vielleicht ein neuer Honey?

Ihr Lieben, genau jetzt behandelt watson das Medienphänomen «Germany's Next Topmodel, die unglaubliche 12. Staffel, auf die wir alle gewartet haben und die uns echt nicht enttäuscht». Nachher nicht mehr. Weil: Jovin wollte unbedingt über die beiden Trans-Kandidatinnen schreiben. Ich über das Umstyling.

Erinnern wir uns: 2016 geriet beim Umstyling, also beim Tag, an dem die Haare fallen, Haarfetischist Honey in unser Bewusstsein. Er war damals das Putzibärli der langweiligen Kim, die dann gewann, …