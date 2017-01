8-Jährige muss sich als Superheldin verkleiden – und trifft eine aussergewöhnliche Wahl

Nicht Catwoman oder Wonder Woman, sondern die altmodisch wirkende Supreme-Court-Richterin Ruth Bader Ginsburg ist das Vorbild für die Achtjährige Michele Threefoot aus Columbia im US-Bundesstaat Maryland. Bader Ginsburg war so beeindruckt, dass sie zum Stift griff.

Während sich ihre Klassenkameraden am Superhelden-Tag der Schule ihre liebsten Comic-Idole aussuchten und sich wie sie verkleideten, zog sich die kleine Michele wie die 83-jährige Richterin am höchsten US-Gericht an.

Das Interesse für die feministische Ikone weckte Mutter Krista, denn sie gab ihrer Tochter das Buch «I Dissent: Ruth Bader Ginsburg Makes Her Mark», um sie mit starken weiblichen Charakteren und interessanten Handlungen vertraut zu machen. Ginsburg, eine der Liberalen im Supreme Court, setzt sich schon seit Jahrzehnten für die Gleichstellung der Geschlechter ein.

Krista Threefoot veröffentlichte einen Facebook-Post, auf dem das Mädchen mit Brille, streng gebundenem Pferdeschwanz und den Worten «Ja, Welt, Mädchen, die lesen, sind gefährlich» zu sehen ist.

Ruth Bader Ginsburg reagierte auf den Facebook-Post und schrieb der Schülerin ein paar Tage später einen Brief, wie das Gericht der Nachrichtenagentur DPA am Montag in Washington bestätigte: «Liebe Michele, du siehst aus wie ich. Mögest du weiterhin durch Lesen und Lernen erfolgreich sein.» (cma/sda/dpa)

