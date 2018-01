Über ein Dutzend Tote bei Brand in Spital in Südkorea



Über ein Dutzend Tote bei Brand in Spital in Südkorea

Bei einem Brand in einem Spital in Südkorea sind am Freitag über ein Dutzend Menschen ums Leben gekommen. Rund 50 weitere Menschen wurden nach Angaben der Behörden verletzt. Das Feuer war in der Notaufnahme in Miryang ausgebrochen, die Ursache war zunächst unklar. (sda/afp)

