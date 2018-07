Alpinist bei Bergunfall in Saas-Grund VS gestorben



Alpinist bei Bergunfall in Saas-Grund VS gestorben

Ein Alpinist ist am Sonntagmorgen auf dem Lagginhorn in Saas-Grund VS ums Leben gekommen. Er war in unwegsames Gelände geraten.

Der Alpinist machte sich gegen 05.00 Uhr alleine vom Hohsaas aus in Richtung Lagginhorn auf, wie die Kantonspolizei Wallis am Sonntag mitteilte. Er wollte den Gipfel auf 4010 Metern über Meer über die Normalroute (Westsüdwestgrat) besteigen.

Auf der Höhe von zirka 3540 Metern kam er vom Weg ab und geriet in unwegsames Gelände. Zwei Bergsteiger hatten den Alpinisten kurz zuvor gesehen. Sie informierten den Hüttenwart der Weissmieshütte bei ihrer Rückkehr über die Routenwahl des Alpinisten.

Die Air-Zermatt, welche daraufhin aufgeboten wurde, lokalisierte am späten Nachmittag den Leichnam des Alpinisten auf dem Fletschhorngletscher.

Das Opfer konnte gemäss Mitteilung noch nicht formell identifiziert werden. Die Staatsanwaltschaft leitete eine Untersuchung ein. (sda)

