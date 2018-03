61-jähriger Mann tot in Genfer Wohnung aufgefunden



61-jähriger Mann tot in Genfer Wohnung aufgefunden

In der Stadt Genf ist am Montag ein 61-jähriger Mann tot in seiner Wohnung aufgefunden worden. Die Staatsanwaltschaft geht von einem Tötungsdelikt aus.

Aufgrund der ersten Ermittlungen handelt es sich vermutlich um ein Tötungsdelikt, wie die Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilte. Bisher kam es zu keinen Festnahmen. Der Leichnam des Mannes wurde am Montagmorgen einer Wohnung im Quartier Plainpalais aufgefunden. (sda)

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Charly Otherman, 5.5.2017

Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe. Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe.