Wirtschafts-Nobelpreis für US-Forscher Nordhaus und Romer



Die beiden US-Forscher William Nordhaus und Paul Romer bekommen in diesem Jahr den Nobelpreis für Wirtschaft. Dies gab die Königlich-Schwedische Wissenschaftsakademie am Montag in Stockholm bekannt. (sda/awp/dpa)