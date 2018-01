Computer der Grenzbehörden an US-Flughäfen ausgefallen



Computer der Grenzbehörden an US-Flughäfen ausgefallen

An mehreren US-Flughäfen sind am Montag (Ortszeit) die Computer der Einwanderungsbehörden ausgefallen. Die Panne dauerte rund zwei Stunden, was für international Reisende zu längeren Wartezeiten als normal führte, wie die Zoll- und Grenzschutzbehörde erklärte.

Zum Ausfall kam es gegen 19.30 Uhr New Yorker Ortszeit und war gegen 21.30 Uhr behoben, wie die Behörde mitteilte. Zurzeit gebe es keinen Hinweis darauf, dass es sich beim Unterbruch der Systeme um einen bösartigen Akt gehandelt habe.

Betroffen waren grosse Flughäfen wie JFK in New York, Miami und Los Angeles. Reisende auf Twitter berichteten von langen Warteschlangen und Chaos. (sda/reu)

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Charly Otherman, 5.5.2017

Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe. Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe.