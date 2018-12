So hast du noch nie fotografiert – mit diesem Hack verblüffst du deine Freunde

Hockey-Fan hämmert so lange an die Scheibe der Strafbank, bis sie zerbricht 🙈

Ein Eishockeyspieler auf der Strafbank fühlt sich wohl oft wie ein Zootier. Bloss dass im Zoo mit Klebern darauf hingewiesen wird, doch bitte nicht an die Scheibe zu klopfen. Das hätte dieser Zuschauer in Denver beim NHL-Spiel zwischen der Colorado Avalanche und den Edmonton Oilers besser auch unterlassen … Er Fan verletzt sich an der Hand, als die Scheibe in tausend Scherben zerbricht, und er sorgt dafür, dass Edmontons Matt Benning den Rest seiner Strafe in einem Gang hinter der …