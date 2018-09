Palästinenser melden weiteren Toten bei Protesten im Gazastreifen



Palästinenser melden weiteren Toten bei Protesten im Gazastreifen

Im Gazastreifen ist nach palästinensischen Angaben am Freitag erneut ein Palästinenser durch israelische Schüsse getötet worden. Der 25-Jährige sei bei einer Demonstration in Gaza-Stadt erschossen worden, teilte das Gesundheitsministerium im Gazastreifen mit.

Mehr als 300 Menschen seien bei den Protesten am Freitag verletzt worden.

Die israelische Armee gab die Zahl der Demonstranten in mehreren Orten nahe der Grenze mit mehr als 10'000 an. Seit Ende März gibt es an der Grenze zu Israel immer wieder gewaltsame Auseinandersetzungen zwischen Palästinensern und der israelischen Armee. Seither wurden mindestens 185 Palästinenser und ein israelischer Soldat getötet.

Die Demonstranten fordern eine Rückkehr in Gebiete im heutigen Israel, aus denen ihre Familien im Zuge der Staatsgründung Israels im Jahr 1948 geflohen sind. Israel wirft der im Gazastreifen herrschenden radikalislamischen Hamas vor, die Proteste zu inszenieren und als Vorwand für Angriffe zu verwenden. (sda/afp)

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Zeno Hirt, 25.6.2017

Immer wieder mal schmunzeln und sich freuen an dem, was da weltweit alles passiert! Genial! Immer wieder mal schmunzeln und sich freuen an dem, was da weltweit alles passiert! Genial!