Grossbrand verwüstet Nationalmuseum Brasiliens in Rio de Janeiro



Grossbrand verwüstet Nationalmuseum Brasiliens in Rio de Janeiro

Ein Grossbrand hat am Sonntag das Nationalmuseum in Rio de Janeiro verwüstet, das grösste Natur- und Völkerkundemuseum Lateinamerikas. Wie am Sonntagabend (Ortszeit) im Fernsehen zu sehen war, griffen die Flammen auf fast alle Teile des historischen Gebäudes über.

Erst nach fünf Stunden brachte die Feuerwehr den Brand grösstenteils unter Kontrolle. Auf Luftaufnahmen war sehen, wie sich das Feuer binnen Stunden durch hunderte Ausstellungsräume frass und alles auf seinem Weg vernichtete.

Angaben über Opfer lagen zunächst nicht vor. Örtliche Medien berichteten, das Feuer sei gegen 19.30 Uhr (Ortszeit, 00.30 Uhr MESZ) ausgebrochen, die Ursache sei noch unklar. Zu diesem Zeitpunkt war das im Norden von Rio nahe dem Maracana-Fussballstadion gelegene Museum für Besucher bereits geschlossen.

«Heute ist ein tragischer Tag für Brasilien», erklärte der konservative Staatschef Michel Temer. «200 Jahre Arbeit und Forschung und Wissen sind verloren.» Der Verlust der Museumssammlung sei «unermesslich». Paulo Knauss, Direktor des Museums für Nationalgeschichte in Rio, zeigte sich im Fernsehen entsetzt. Der Brand sei eine «Tragödie für die Kultur», sagte er dem Sender TV Globo.

20 Millionen Exponate

Das Nationalmuseum in Rio de Janeiro ist eines der ältesten Museen in Brasilien. Der König von Portugal und Brasilien, João VI., gründete es 1818 zur Förderung von Wissenschaft und Forschung. Der königlichen portugiesischen Familie diente es als Residenz. Insgesamt erstreckte es sich über eine Fläche von 13'000 Quadratmetern. Es zählte mehr als 20 Millionen Exponate, von denen nun der grösste Teil zerstört oder beschädigt sein dürfte.

Das Nationalmuseums beherbergte griechisch-römische, ägyptische und brasilianische Kunstschätze. Zu den Publikumsmagneten gehörte das älteste in Brasilien gefundene menschliche Fossil mit Namen «Luzia». Weitere Highlights waren das Skelett eines im Bundesstaat Minas Gerais entdeckten Dinosauriers und der grösste in Brasilien gefundene Meteorit namens «Bendego» mit einem Gewicht von 5.3 Tonnen.

Die anderen Ausstellungsstücke decken einen Zeitraum von fast vier Jahrhunderte ab - von der Ankunft der portugiesischen Kolonisatoren auf dem Territorium des heutigen Brasiliens im Jahr 1500 bis zur Ausrufung der Republik 1889.

Der Vizedirektor des Museums, Luiz Fernando Dias Duarte, fühlte sich nach eigenen Angaben «zutiefst entmutigt», aber zugleich «enorm wütend». Das gesamte historische Archiv sei zerstört. Den brasilianischen Behörden warf er vor, das Museum sträflich vernachlässigt zu haben. Eine Regierung nach der anderen habe sich geweigert, die für den Erhalt des Gebäudes dringend erforderlichen Mittel bereitzustellen.

Proteste angekündigt

Senator Lindbergh Faris von der Arbeiterpartei (PT) beklagte die im Zuge der Kürzungspolitik verfügte Streichung von Fördermitteln für das Museum. Die ehemalige Umweltministerin Marina Silva, die bei der Präsidentschaftswahl im Oktober antritt, nannte den Grossbrand eine «Katastrophe». Diese komme einem «tiefen Schnitt in die brasilianische Erinnerung» gleich. Von der Museumskollektion, die zur «nationalen Identität» beitrug, sei jetzt nur noch «Asche» übrig.

Der seit Juli 2017 amtierende Kulturmininister Sérgio Sá Leitão räumte später ein, dass die «Tragödie hätte vermieden werden können». Die Probleme hätten sich im Lauf der Zeit angehäuft. Unter der Staatschefin Dilma Rousseff von der linken Arbeiterpartei sei das Museum 2015 «mangels Mitteln zu seinem Unterhalt» geschlossen worden.

Bei vielen Brasilianern mischte sich in die Trauer über den Verlust zahlreicher unwiederbringlicher Kulturgüter Zorn über das schlechte Management. Lehrkräfte und Studierende der Bundesuniversität von Rio de Janeiro (UFRJ), die mit dem Museum verbunden ist, riefen für Montag zu einer Protestkundgebung vor dem zerstörten Gebäude auf. (sda/afp)

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Markus Wüthrich, 5.5.2017

Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle. Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle.