Filmfestspiele Cannes: Neuer «Star Wars»-Film feiert Weltpremiere



Filmfestspiele Cannes: Neuer «Star Wars»-Film feiert Weltpremiere

In Cannes setzt man heuer auf echten Blockbuster-Glamour: Der neueste Film der «Star Wars»-Saga, «Solo: A Star Wars Story», feiert seine Weltpremiere an der Croisette.

Der von Ron Howard inszenierte Popcornstreifen wird ausser Konkurrenz im Wettbewerb zu sehen sein, teilte das Festival am Freitag mit. Der Kinostart für «Solo» ist in der Deutschschweiz am 24. Mai vorgesehen. (sda/apa)

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Markus Wüthrich, 5.5.2017

Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle. Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle.