Bild: AP/AP

Grosses Kino🎬! Trump-Skandalbuch «Fire and Fury» kommt als TV-Serie

Da wird Trump bestimmt wegzappen: Nach dem durchschlagenden Erfolg des Buchs «Fire and Fury» sollen die Enthüllungen über die Präsidentschaft von Donald Trump bald auch als Serie im TV zu sehen sein. Die Produktionsfirma Endeavor Content habe sich die Rechte an dem Stoff gesichert.

Wie der «Hollywood Reporter» und «Variety» am Mittwoch berichteten, soll demnach Autor Michael Wolff als ausführender Produzent der Serie fungieren.

Bild: EPA/EPA

Das Buch «Fire and Fury: Inside the Trump White House» (Feuer und Wut: In Trumps Weissem Haus) hatte in den USA für erheblichen Wirbel gesorgt. Trumps Anwälte hatten vergeblich versucht, das Erscheinen des Buches zu verhindern, das sich sofort zu einem Bestseller entwickelte.

«Fire and Fury» enthält zahlreiche Aussagen von wichtigen Mitarbeitern im Weissen Haus, die Zweifel an Trumps Eignung für das Präsidentenamt äussern. Eine der wichtigsten Quellen in dem Buch ist Trumps früherer Chefstratege Steve Bannon. (sda/afp)

Donald Trump ahmt Menschen nach

