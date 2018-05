Wenn Kantonswappen ehrlich wären ...



Wenn Kantonswappen ehrlich wären ...

patrick toggweiler

Aargau

bild:watson.ch

Tessin

bild:watson.ch

Basel-Stadt

bild:watson.ch

Zürich-Stadt

Wenn wir schon bei ehrlichen Wappen sind: Zürich-Stadt und Zürich-Land sind so grundverschieden, es braucht zwei Wappen.

bild:watson.ch

Thurgau

bild:watson.ch

Zürich-Landschaft

Und hier also Zürich-Landschaft in ehrlich. Ja, sorry

bild:watson.ch

Zug

bild:watson.ch

Neuenburg

bild:watson.ch

St. Gallen

bild:watson.ch

Bern

bild:watson.ch

