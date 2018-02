35'000 Besucher an Ballonfestival in Waadtländer Alpen



Das internationale Heissluftballonfestival in Château-d'Oex VD hat wie jedes Jahr Tausende Schaulustige in seinen Bann gezogen. Rund 35'000 Personen wohnten dem farbenfrohen Spektakel bei. Einziger Wermutstropfen war das schlechte Wetter an zwei von neun Tagen.

Als Folge davon musste unter anderem das Langzeitrennen wegen Wind und Nebel abgesagt werden, wie die Organisatoren am Sonntag mitteilten. Aus Sicht der Veranstalter fiel das Festival insgesamt aber «sehr gelungen» aus.

Eines der Highlights sei das Lichtspektakel «Night Glow» am Freitagabend zu Ehren von Charlie Chaplin gewesen. Das Ballonfestival wurde bereits zum 40. Mal durchgeführt. Rund 60 Piloten aus 15 Ländern nahmen an den diversen Wettbewerben teil. (sda)