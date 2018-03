Ein Todesopfer bei Absturz von Kleinflugzeug in Arosa



Beim Absturz eines Kleinflugzeuges in Arosa im Kanton Graubünden ist am Samstagnachmittag mindestens einer von zwei Passagieren ums Leben gekommen.

Die Bündner Kantonspolizei bestätigte gegenüber der Nachrichtenagentur SDA am Abend einen Bericht von 20min.ch. Zum Schicksal der zweiten Person an Bord wollte sich die Polizei vorerst noch nicht äussern. Sie hat Informationen für den Sonntag in Aussicht gestellt. (sda)