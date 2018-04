SR Technics baut in Zürich 300 Stellen ab und schafft 100 neue Jobs



SR Technics baut in Zürich 300 Stellen ab und schafft 100 neue Jobs

Die Flugzeugwartungsfirma SR Technics will in der Flugzeugwartung in Zürich 300 Stellen abbauen. Im Bereich Triebwerkservice sollen in Zürich 100 Jobs geschaffen werden, wie die einstige Swissair-Tochter SR Technics am Montag mitteilte.

Damit würde die Zahl der Arbeitsplätze am Flughafen Kloten von 1500 auf 1300 reduziert. SR Technics plant den Abbau über zwei Jahre, wie weiter aus der Mitteilung hervor geht.

SR Technics war 2016 vom chinesischen Mischkonzern HNA übernommen worden, der sich derzeit in einer finanziellen Schieflage befindet. Insgesamt beschäftigt die Firma 3000 Angestellte weltweit.

Die Schweiz zählen zu den teuersten Wirtschaftsstandorten der Welt und Firmen wie SR Technics seien gezwungen ihren Betrieb am Flughafen Zürich in allen Bereichen zu überprüfen, um wettbewerbsfähig zu bleiben, begründete SR Technics den Abbau.

SR Technics werde alles unternehmen, um die Zahl der Entlassungen zu minimieren. Deshalb wurde am Montag auch ein Konsultationsverfahren gestartet.

Der seit Anfang Monat amtierende SR-Technics-Chef Frank Walschot lässt sich zitieren: «Wir passen uns ständig dem Markt und den Bedürfnissen unserer Kunden an, um die Professionalität, Sicherheit und Qualität unserer Dienste zu garantieren.»

Es ist nicht der erste Massenabbau des Unternehmens. SR Technics hatte vor zwei Jahren wegen Kostendrucks über 500 Stellen gestrichen. (sda)

