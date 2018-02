Polizei entdeckt 219 Schlangen in Wohnung in Buenos Aires



In einer Wohnung in Buenos Aires hat die Polizei 219 lebendige Schlangen sichergestellt. Unter den Tieren seien Pythonschlangen und Amazonas-Boas gewesen, genauso wie 19 Schlangeneier, wie das argentinische Umweltministerium am Dienstag mitteilte.

Die Tiere waren in Kisten untergebracht und sollten offensichtlich auf dem illegalen Markt verkauft werden. «Wir wissen nicht, woher sie stammen», sagte Umweltminister Sergio Bergman. Auch sei unklar, wozu sie genau gedacht gewesen seien.

Trotz ihres furchterregenden Aussehens stellten sie keine Gefahr für die Nachbarn dar, versicherte der Leiter der argentinischen Behörde für wilde Tiere, Santiago D'Alessio. Wissenschafter sollen die Schlangen nun untersuchen und entscheiden, ob sie in ihren natürlichen Lebensraum zurückkehren können. (sda/dpa)

