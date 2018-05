Drama in Oerlikon: Mann und Frau springen aus brennender Wohnung und verletzen sich schwer



Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Zürich-Oerlikon sind am Freitagmorgen zwei Personen schwer verletzt worden.

Bei einem Wohnungsbrand im dritten Stock in einem Mehrfamilienhaus in Zürich-Oerlikon sind am Freitagmorgen noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte ein Mann und eine Frau mehrere Meter aus der brennenden Wohnung in die Tiefe gesprungen. Beide erlitten schwere Verletzungen sowie Verbrennungen und wurden sofort hospitalisiert. Der Mann musste notoperiert werden.

Wieso es in der Wohnung gebrannt hat, ist noch unklar. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen und löschen. Ein Übergreifen des Feuers auf weitere Wohnungen konnte verhindert werden. Im Einsatz standen mehrere Löschzüge der Berufsfeuerwehr. Es entstand ein Sachschaden von mehreren 10‘000 Franken. (whr)

