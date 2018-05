Türkische CHP nominiert Abgeordneten Ince als Präsidentenwahlen



Türkische CHP nominiert Abgeordneten Ince als Präsidentenwahlen

Die türkische Oppositionspartei CHP schickt Muharrem Ince ins Rennen gegen Präsident Recep Tayyip Erdogan. Der Abgeordnete aus Yalova wurde am Freitagmorgen von der CHP-Fraktion als Kandidat für die Präsidentschaftswahl am 24. Juni nominiert.

Der CHP-Vorsitzende Kemal Kilicdaroglu gab die Nomination an einer Kundgebung in einer Sporthalle in Ankara bekannt. Der frühere CHP-Fraktionsvize Ince gilt als guter Redner und scharfer Kritiker Erdogans. (sda/afp)

