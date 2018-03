32 Tote bei Absturz von russischem Transportflugzeug in Syrien



Beim Absturz einer russischen Transportmaschine in Syrien sind alle 32 Menschen getötet worden. Das Flugzeug sei beim Landeanflug auf den Luftwaffenstützpunkt Hamaimim abgestürzt, teilte das russische Verteidigungsministerium am Dienstag in Moskau mit.

Ersten Erkenntnissen zufolge könnte ein technischer Defekt die Absturzursache sein. Bei den Toten handle es sich um 26 Passagiere und sechs Besetzungsmitglieder.

Russland nutzt den Stützpunkt nahe der Stadt Latakia am Mittelmeer seit 2015 für den Einsatz seiner Luftwaffe in Syrien. Im syrischen Bürgerkrieg unterstützt Moskau die Führung von Präsident Baschar al-Assad. (sda/dpa/reu)

