Genug Geld gesammelt für Film zu Luzerner Finanz- und Steuerpolitik



Genug Geld gesammelt für Film zu Luzerner Finanz- und Steuerpolitik

Ein Luzerner Bürgerkomitee hat mittels Crowdfunding im Internet fast 140'000 Franken gesammelt, um einen Dokumentarfilm über die Luzerner Finanz- und Steuerpolitik zu realisieren. Er soll noch vor den kantonalen Wahlen im März 2019 fertiggestellt sein.

Während der zweimonatigen Sammelfrist beteiligten sich 681 Personen an der Finanzierung des Projekts, wie die IG Kultur Luzern am Dienstag mitteilte. So kamen 136'746 Franken zusammen. Hintergrund der Aktion ist die schwierige finanzielle Lage des Kantons. Mit dieser sollen sich nun Filmschaffende auseinandersetzen.

Vorgesehen ist eine unabhängige, objektive und professionelle Recherche, wie die Verantwortlichen schreiben. Eine Arbeitsgruppe habe nun die Aufgabe, eine Regie und ein Produktionsteam zu beauftragen. Die Regie müsse ausserkantonal sein, die Filmemacherinnen und Filmemacher dürften selber nicht betroffen sein von der Finanzpolitik des Kantons Luzern.

Der Film werde noch vor den kantonalen Wahlen im März 2019 seine Premiere feiern und per Roadshow im ganzen Kanton gezeigt.

Luzern hatte unter anderem für Schlagzeilen gesorgt, weil der Kanton 2017 während acht Monaten über kein Budget verfügte. Hintergrund war eine abgelehnte Steuererhöhung. In der Folge wurde der Rotstift angesetzt, so mussten etwa tausende Haushalte Prämienverbilligungen zurückzahlen.

2018 will der Kanton Luzern Kulturbetriebe mit insgesamt 21.44 Millionen Franken unterstützen, 260'000 Franken weniger als im Vorjahr. Die Filmförderung erhält 400'000 Franken. (sda)

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Yanik Freudiger, 23.2.2017

Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top. Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top.