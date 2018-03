9 Beweise, dass dein ganzes Leben eine Lüge ist

Mandela-Effekt: 9 Beweise, dass dein Leben eine Lüge ist



Konfabulation nennt es die Psychopathologie, wenn aufgrund von falschen Wahrnehmungen und/oder lückenhaftem Gedächtnis falsche Aussagen produziert werden.

Aber das Internet wäre ja nicht das Internet, wenn sie nicht sofort einen cooleren Namen und eine passende Verschwörungstheorie ausgearbeitet hätten. Wir präsentieren:

Der Mandela-Effekt

So benannt nach Nelson Mandela, südafrikanischer Aktivist und erster schwarzer Präsident des Landes, der am 5. Dezember 2013 an einer Lungenentzündung verstorben ist.

Die traurige Nachricht von Mandelas Tod löste bei vielen Menschen aber auch Verwirrung aus, denn diese glaubten sich zu erinnern, dass Mandela bereits in den 80er-Jahren im Gefängnis gestorben sei. Einige waren sogar überzeugt davon, damals Bilder von seiner Beerdigung am Fernsehen gesehen zu haben.

Wenn du also wieder mal von Facebook an einen Geburtstag erinnert wirst, dann denk daran: Das menschliche Gedächtnis ist sehr mangelhaft. Aber in manchen Fällen betrifft es ganze Menschenmassen ...

Jöö, Pikachu. So haben wir ihn in Erinnerung: Mit seinen roten Backen, schwarzer Schwanzspitze und schwarzen Ohren ... Oder etwa doch nicht? FALSCH! (Klick mal aufs Bild) bild: imgur

Pikachu hat keine schwarze Schwanzspitze, trotzdem meinen zahlreiche Menschen, sich an eben diese zu erinnern. Aber das ist noch nicht alles, halt dich fest!

Kennst du diesen Febreeze-Raumspray? Was, wenn ich dir sage, dass du dir das Doppel-E die ganze Zeit über nur eingebildet hast?

Es heisst eigentlich: «Febreze».

Crazy, oder?

Viele erinnern sich an diesen Monopoly-Mann, aber in Wirklichkeit ... bild: imgur

... trägt er kein Monokel.

Weil einige Leute nicht glauben wollen, dass ihr Gedächtnis und ihre Wahrnehmung dafür Verantwortlich waren, kreierten sie die Theorie, dass wir uns in ein Paralleluniversum verschoben haben. In diesem Universum ist alles ein wenig anders.

Nicht einmal «Star Wars» bleibt verschont. bild: watson/imgur

Eines der grössten Zitate der Filmgeschichte war nie in dieser Form im Film zu hören. Es hat sich aber so im Gedächtnis eingebrannt, dass sogar der Sprecher von Darth Vader sich falsch zitierte:

Dasselbe übrigens mit dem «Star Trek»-Zitat: «Beam me up, Scotty» oder dem berühmten Satz aus der deutschen Serie «Derrick»: «Harry, hol schon mal den Wagen».

Als ob das noch nicht genug wäre:

C3PO hatte ab «Episode IV» ein silbernes Bein und niemand erinnert sich daran. bild: imgur

Aber keine Sorge, nicht mal der Standbild-Fotograf hat es gemerkt: Video: YouTube/USA TODAY

Hast du dir als Kind eigentlich auch immer die «Looney Toones» reingezogen? bild: watson/wikipedia

Wahrscheinlich nicht, denn die Sendung heisst Looney Tunes und ist imfall nicht nur für Kinder gopfertammi nomal .

Weisst du wie viele Bundesstaaten die USA haben? bild: wikipedia

Eine Menge Leute sind davon überzeugt, in der Schule gelernt zu haben, dass die USA aus 51 oder 52 Bundesstaaten besteht. Tatsächlich sind es aber 50.

Spoiler für den Film «Cast Away».

Nicht wenige, die den Film «Cast Away» mit Tom Hanks gesehen haben, scheinen davon überzeugt, dass plötzlich eine Szene fehlt, in welcher der gestrandete Protagonist ein Seil auf seine Eignung für Suizid testet.

Im Film wird diese Handlung allerdings nur angedeutet. Die Lücke haben sich einige Zuschauer wohl selber ausgefüllt.

Die kollektiven Gedächtnislücken erstrecken sich auch auf die Musik.

Wer kennt es nicht: «We are the Champions» von Queen. Unverkennbar auch die letzte Zeile des Songs: «No time for losers cause we are the champions *dömdöm* of the WORLD!»

Nur leider ist nach dem *dömdöm* Schluss. Video: YouTube/ShineTheLight73

Aber damit ihr nach diesem Artikel trotzdem ruhig schlafen könnt:

Live hat Freddie Mercury dem Song stets ein würdiges Ende gegeben. Video: YouTube/Eagle Rock

Hattest du auch schon solche Erlebnisse? Vielleicht auch während dieses Artikels? Lass es uns in den Kommentaren wissen.

Passend dazu: Filmfehler, die deinen Mind blowen

