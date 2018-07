Zwei Schwerverletzte bei militärischem Verkehrsunfall in Linden BE



Zwei Schwerverletzte bei militärischem Verkehrsunfall in Linden BE

Bei einem Verkehrsunfall mit Militärfahrzeugen in Linden BE sind zwei Personen schwer verletzt worden. Dies gab das Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) am Montagmorgen per Twitter bekannt. (sda)

