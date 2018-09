Kleider von Soul-Legende Aretha Franklin werden versteigert



Knapp drei Monaten nach dem Tod der Soulsängerin Aretha Franklin sollen mehr als 30 Kleider der «Queen of Soul» versteigert werden. Die Auktion sei für den am 10. November in New York geplant, teilte das Auktionshaus Julien’s Auctions am Freitag (Ortszeit) mit.

Die gefeierte Sängerin war am 16. August im Alter von 76 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben.

Mit der Versteigerung wollte man «Amerikas grösste Sängerin aller Zeiten» feiern, sagte der Vorsitzende von Julien's, Martin Nolan, in einer Mitteilung. Franklin sei auch eine grosse Modelegende und damit die «Queen of Style» gewesen.

Die Schätzpreise für die jeweiligen Kleidungsstücke liegen zwischen 800 und 4000 Dollar. Darunter ist ein weisses Seidenkleid mit goldfarbener Verzierung, in dem Franklin 1997 bei der Amtseinführung des damaligen US-Präsidenten Bill Clinton aufgetreten war. Ein paillettenbesetztes Kleid mit einer knallroten Rüschenjacke von Designer Arnold Scassi, das die Sängerin 1991 bei einem Konzert in der New Yorker Radio City Music Hall trug, wird auf 3000 Dollar geschätzt.

Bei einer Trauerfeier in Detroit hatten kürzlich zahlreiche Prominente, darunter Musiker wie Stevie Wonder und Ariana Grande sowie der frühere US-Präsident Bill Clinton mit Ehefrau Hillary, Schauspielerin Whoopi Goldberg und Talkmasterin Oprah Winfrey von der Sängerin Abschied genommen. (sda/dpa)