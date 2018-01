Auto brennt auf Autobahn A2 bei Egerkingen SO aus



Nach einer Kollision auf der Autobahneinfahrt Egerkingen SO in Richtung Luzern ist auf der A2 ein Auto in der Nacht auf Sonntag vollständig ausgebrannt. Verletzt wurde niemand.

Ein 19-jähriger Autofahrer sei beim Auffahren auf die Autobahn ins Schleudern geraten und daraufhin seitlich-frontal mit einem anderen Fahrzeug auf dem Überholstreifen zusammengestossen, teilte die Kantonspolizei Solothurn am Sonntag mit.

Alle Fahrzeuginsassen konnten laut Polizeiangaben die Unfallautos selbstständig verlassen. Kurz darauf habe das Fahrzeug des mutmasslichen Unfallverursachers angefangen zu brennen - die Flammen zerstörten trotz Löscheinsatzes das Auto völlig. (sda)

