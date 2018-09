Mehrere Menschen durch Supertaifun «Mangkhut» getötet



Durch den Supertaifun «Mangkhut» sind auf den Philippinen und in Taiwan mindestens neun Menschen gestorben. Auf der nördlichen Hauptinsel der Philippinen, Luzon, traf der Sturm der Kategorie vier am Samstag mit Böen von bis zu 255 Stundenkilometern auf Land.

Sechs Menschen wurden bei Erdrutschen auf den Philippinen getötet, wie die Polizei am Samstag mitteilte. In der Stadt Baguio im Norden starben zwei Frauen, nachdem ein durch die sintflutartigen Regenfälle aufgeweichter Hang abgerutscht war.

Ein Mädchen ertrank, ein Sicherheitsmann wurde von einer umstürzenden Mauer erschlagen. In Taiwan wurde zudem eine Frau von den hohen Wellen durch den Taifun weggerissen, wie die Behörden mitteilten.

Es werde vermutlich weitere Tote geben, sagte der Chef des nationalen philippinischen Katastrophenschutzes, Ricardo Jalad angesichts von Erdrutschen, Überschwemmungen und eingestürzten Gebäuden. Die Behörden haben die zweithöchste Sturmwarnstufe ausgerufen.

Millionen Menschen betroffen

Mindestens vier Millionen Menschen leben direkt in der vorhergesagten Taifunschneise. Betroffen sind sechs Provinzen auf Luzon. Mehr als 105'000 Bewohner flohen bereits aus den Küstengebieten im Norden der Inselgruppe.

Auf Luzon vernagelten Ladenbesitzer und Bewohner die Fenster ihrer Häuser und befestigten Dächer, damit diese im Sturm nicht davongeweht werden. Am Freitagabend wurden bereits in der Stadt Tuguegarao im Norden der Insel Bäume entwurzelt. Schwere Niederschläge begleiteten die Vorläufer.

«Wie ein Weltuntergang»

«Von allen Taifunen in diesem Jahr, ist dieser der stärkste», sagte Hiroshi Ishihara vom japanischen Wetterdienst. «Es war wie der Weltuntergang», sagte die 64-jährige Bebeth Saquing, die dem Sturm getrotzt hat.

Myrna Parallag war dagegen zusammen mit ihren zwei Enkelkindern tags zuvor vor dem Taifun geflüchtet. Nun fürchte sie, dass die Überschwemmungen «unser Haus erreichen», sagte die 53-Jährige.

Die Philippinen werden jedes Jahr von durchschnittlich 20 Taifunen und Tropenstürmen heimgesucht, alljährlich gibt es hunderte Todesopfer.

Ein Sturm der Kategorie vier war auch der Taifun «Haiyan» im Jahr 2013 - es war der tödlichste Wirbelsturm, den die Philippinen seit Beginn der Aufzeichnungen erlebten. Damals wurden mehr als 7350 Menschen getötet oder sie gelten noch immer als vermisst.

China bereitet sich vor

Meteorologen erwarteten, dass «Mangkhut» über die Philippinen hinwegfegt, bevor er Kurs auf China nimmt. Chinas Nationaler Wetterdienst erwartet den Taifun am späten Sonntagabend oder in der Nacht zum Montag an der stark besiedelten Südküste des Landes und auf der Tropeninsel Hainan.

China rüstete sich mit Evakuierungen und Warnungen an die Bevölkerung. Rund 3000 Arbeiter wurden von Arbeitsplattformen im Südchinesischen Meer in Sicherheit gebracht, wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete.

Zudem ordneten die Behörden an, dass mehr als 6000 Schiffe zurück in die Häfen fahren sollen. Einige Fährverbindungen wurden eingestellt. Auch die chinesische Sonderverwaltungszone Hongkong bereitet sich auf die Ankunft des Sturms vor. Behörden riefen die die Hongkonger auf, sich «auf das Schlimmste» einzustellen. (sda/dpa)

