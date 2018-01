Auto fährt in Neuenkirch durch ein Badezimmer



Auto fährt in Neuenkirch durch ein Badezimmer

Ein Autofahrer ist am Montagmorgen in Neuenkirch in ein Einfamilienhaus gefahren, hat die Hausmauer durchbrochen und das Badezimmer durchquert. Der Automobilist wurde leicht verletzt.

Der Unfall ereignete sich kurz vor 10 Uhr. Der 28-jährige Schweizer sei mit seinem Auto aus zunächst ungeklärten Gründen von der Strasse abgekommen und in ein Einfamilienhaus gefahren, teilte die Staatsanwaltschaft Luzern mit.

Beim Unfall wurde ein Eckteil des Hauses weggerissen. Das Auto sei durch das Badezimmer gefahren, sagte Simon Kopp, Sprecher der Staatsanwaltschaft, auf Anfrage. Es habe dabei eine Wasserleitung gekappt. Zur Zeit des Unfalls habe sich niemand im Haus aufgehalten.

Der Lenker verfügt nach Angaben der Behörden derzeit über keinen gültigen Führerausweis. Zudem hatte er offenbar Drogen konsumiert, denn ein Schnelltest war positiv verlaufen. Ein Bluttest soll nun zeigen, um welches Rauschmittel es sich handelte. Wie schnell das Auto gefahren war, ist gemäss Kopp noch nicht geklärt. (sda)

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Brikne, 20.7.2017

Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir. Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir.