Eigentumswohnungen nach Brand in Wangen bei Olten unbewohnbar

In Wangen bei Olten ist am Samstagnachmittag in einem Wohnkomplex ein Brand ausgebrochen. Verletzt wurde niemand, mehrere Eigentumswohnungen sind jedoch nicht mehr bewohnbar.

Das Feuer war gemäss Mitteilung der Kantonspolizei Solothurn im Dachbereich einer Wohnung ausgebrochen. Die Brandursache war zunächst unklar und wird durch Spezialisten untersucht.

Die Einsatzkräfte konnten den Brand schnell löschen, der Sachschaden dürfte gleichwohl mehrere Hunderttausend Franken betragen. (sda)

