Frau kommt am Axalphorn zu Fall und stürzt in die Tiefe



Eine 55-jährige Wanderin aus dem Kanton Luzern ist am Dienstag in der Region des Axalphorns in unwegsamem Gelände zu Fall gekommen und abgestürzt. Die Rettungskräfte konnten die Frau nur noch tot bergen.

Nach ersten Erkenntnissen war die Wanderin mit einer weiteren Frau unterwegs. Warum die Wanderin zu Fall kam, ist noch nicht geklärt. Die Polizei hat Ermittlungen zu Umständen und Hergang des Unfalls aufgenommen, wie die Regionale Staatsanwaltschaft und die Berner Kantonspolizei am Mittwoch mitteilten.

Neben der Polizei standen ein Team der Rega, Angehörige der Alpinen Rettung Schweiz und das Care Team des Kantons Bern im Einsatz. (sda)

