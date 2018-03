Lego mit deutlich weniger Gewinn



Beim dänischen Bauklötzchen-Riesen Lego läuft es nicht mehr so spielerisch leicht wie zuletzt. Der Reingewinn ging im vergangenen Jahr um 17 Prozent auf 7.8 Milliarden dänische Kronen (rund 1.2 Milliarden Franken) zurück.

Zum ersten Mal seit 13 Jahren sank der Umsatz auf nun 35 Milliarden Kronen, wie das Spielwarenhersteller am Dienstag mitteilte. 2017 sei ein Jahr mit vielen Herausforderungen gewesen, erklärte Lego-Chef Niels Christiansen.

«Es gibt keine schnelle Lösung und wir werden Zeit brauchen, wieder langfristiges Wachstum zu erreichen.» Vor allem in Nordamerika und im Heimatmarkt Europa verkaufte der Marktführer weniger. Grosses Potenzial sieht Lego dagegen in China, im Mittleren Osten und in Afrika. (sda/dpa)

