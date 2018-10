Katzen im Herbst: Eine traumhafte Kombination aus süss und atemberaubend



Katzen lieben den Herbst – ein Beweis in 13 Bildern

Hurra, hurra, der Herbst ist. Und weil die farbene Jahreszeit fast so vielfältig und schön wie unsere heissgeliebten Miezen ist, verbindet die beiden eine ganze Menge. Der Herbst liebt, die Katzen und die Katzen lieben ihn.

Glaubst du nicht? – Dann lass dich von diesen wunderbaren Bilder überzeugen!

Welch schöne Arrangement! bild: unsplash

Es wird kälter. So süss. bild: shutterstock

Das heisst aber auch wir können mehr knuddeln … bild: unsplash

Laubhaufen = Lieblingsspielplatz junger Kätzchen bild: shutterstock

Der Herbst ist auch die Zeit der Stille und Nachdenklichkeit … bild: unsplash

Mach ein Bild von deiner Katze in Herbstlaub und setzten den Hashtag #catsonherbst. So sehen wir, wie fest dich auch dein felliger Liebling am Herbst erfreut.

(jin)

Auch schwarze Katzen haben ein Zuhause verdient! Eine Fotografin hilft ihnen, eines zu finden

