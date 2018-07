Auto brennt auf Autobahn A1 aus



Auf der Autobahn A1 auf der Höhe von Niederuzwil SG ist am Mittwochnachmittag der Wagen eines 74-jährigen Lenkers in Brand geraten. Der Mann konnte rechtzeitig auf dem Pannenstreifen anhalten und blieb unverletzt.

Der 74-jährige Fahrer war kurz vor 18 Uhr in Richtung St. Gallen unterwegs. Als sein Auto an Leistung verlor, schaltete er einen Gang tiefer. Kurz darauf habe er Rauch aus der Motorhaube bemerkt, teilte die St. Galler Polizei am Donnerstag mit.

Der Lenker hielt auf dem Pannenstreifen an. Als die Feuerwehr eintraf, stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand. Der Sachschaden beträgt rund zweitausend Franken. (sda)

