Verunfallter Lastwagen legt in der Nacht A9 in der Waadt lahm



Verunfallter Lastwagen legt in der Nacht A9 in der Waadt lahm

Ein verunfallter Lastwagen hat in der Nacht auf Freitag die Autobahn A9 in der Waadt zwischen Chexbres und Belmont lahmgelegt. Der Lastwagen mit Anhänger stand quer, nachdem er in eine Signalisierung geprallt war.

Verletzt wurde niemand, wie die Waadtländer Kantonspolizei am Freitag mitteilte. Warum der Lastwagen die Signalisierung am rechten Strassenrand touchierte, ist noch unklar. Wegen der Aufräumarbeiten blieb die A9 vom Zeitpunkt des Unfalls um 3.20 Uhr an bis um 9.30 Uhr gesperrt. (sda)

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Yanik Freudiger, 23.2.2017

Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top. Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top.