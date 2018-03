36-jähriger Schweizer gesteht Bombendrohung in der Mall of Switzerland in Ebikon LU



36-jähriger Schweizer gesteht Bombendrohung in der Mall of Switzerland in Ebikon LU

Am letzten Mittwochmorgen ist in der Mall of Switzerland in Ebikon LU eine telefonische Bombendrohung eingegangen. Nach der Evakuation des ganzen Gebäudes und stundenlangen Ermittlungen war am späten Abend klar: Es wurde kein Sprengstoff gefunden.

Die Luzerner Polizei hat nun den «Droher» am Wochenende in einer koordinierten Aktion festgenommen. Der 36-jährige Schweizer ist geständig. In den nächsten Tagen wird er zum Motiv und zu seinem Vorgehen einvernommen, wie die Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilt. Der Mann ist der Luzerner Polizei bisher nicht einschlägig bekannt.

Die Untersuchung führt die Staatsanwaltschaft Emmen. Der Staatsanwalt hat beim Zwangsmassnahmengericht beantragt, dass der mutmassliche Täter in Untersuchungshaft versetzt wird. Aufgrund des hohen Ermittlungsaufwandes, welcher durch die Drohung ausgelöst wurde, wird der Beschuldigte mit der Überbindung sehr hoher Kosten rechnen müssen. Dazu kommen allfällige Schadenersatzansprüche der Mall of Switzerland. (whr)

Aktuelle Polizeibilder

Diese 5 Städte haben die meisten Kokain-Quellen im Abwasser Video: srf/SDA SRF

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Yanik Freudiger, 23.2.2017

Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top. Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Alle Leser-Kommentare