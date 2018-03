Sattelschlepper überschlägt sich auf A2 bei Basel und fängt Feuer – akute Explosionsgefahr



Bild: Youtube

Bei einem Unfall auf der Autobahn A2 bei Muttenz BL ist am Mittwoch ein Lastwagenfahrer schwer verletzt worden. Er wurde mit einem Helikopter ins Spital gebracht.

Bild: Youtube

Der in Richtung Basel fahrende Sattelschlepper hatte sich gemäss ersten Erkenntnissen nach einer Streifkollision mit einem Auto überschlagen und war in Betonelemente am Autobahnrand geprallt. Dabei hatte der Lastwagen Feuer gefangen. Er hatte 24'000 Liter Methanol geladen, deshalb besteht lokal eine akute Explosionsgefahr, wie ein Sprecher der Polizei Basel-Landschaft auf Anfrage von watson sagte.

Bild: Youtube

Die Autobahn wurde nach dem Unfall in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Laut Polizei ist mit einer Sperrung mindestens bis 16:00 Uhr zu rechnen.

Der Schwerverkehr Richtung Schweiz wird an der Grenze angehalten. Als Alternativroute Richtung Deutschland und Frankreich empfiehlt das Bundesamt für Strassen Astra die A3 via Rheinfelden. Infolge der Sperrung auf der A2, gebe es Rückstau auf der A3 Richtung Basel, auf der A22 Richtung Verzweigung Liestal und auf der A18 Richtung Hagnau.

Zudem muss auf dem Nebenstrassennetz rund um Basel mit massivem Stau und grossen Zeitverlusten gerechnet werden.(whr/sda)

Aktuelle Polizeibilder

