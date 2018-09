Recycling- und Sporthalle in Altdorf bis auf Grundmauern abgebrannt



Recycling- und Sporthalle in Altdorf bis auf Grundmauern abgebrannt

Eine Recycling- und Sporthalle in Altdorf im Kanton Uri ist in der Nacht auf Mittwoch bis auf die Grundmauern abgebrannt. Wie die Kantonspolizei Uri in einer Medieninformation am Mittwochmorgen mitteilte, brach in der Nacht ein Feuer mit starker Rauchentwicklung aus.

Die Feuerwehr habe den Brand schnell unter Kontrolle gebracht und somit zumindest ein Übergreifen auf umliegende Gebäude verhindert. Vorsorglich seien 13 Personen aus einem nahestehenden Mehrfamilienhaus evakuiert worden.

Vier Personen, die sich in einem Wohnwagen in unmittelbarer Nähe der Halle befanden, wurden laut Polizeiangaben wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftung ins Kantonsspital Uri eingeliefert.

Die Löscharbeiten waren am Morgen noch immer im Gang. Die Reussackerstrasse, an der sich der Grossbrand ereignete, bleibe voraussichtlich bis zum Mittag gesperrt, hiess es von den Behörden.

Die Kantonspolizei Uri habe zudem Ermittlungen zur Klärung der Brandursache eingeleitet. Es sei ein Sachschaden in Millionenhöhe entstanden.

Auch Sporthalle zerstört

Das betroffene Unternehmen, die Paul Baldini AG, teilte auf seiner Homepage mit, dass das Recyclingcenter wegen der Löscharbeiten bis auf weiteres geschlossen bleibe. Beim Brand sei nicht nur eine Werkhalle, sondern auch eine darüberliegende Sporthalle komplett zerstört worden.

Die Paul Baldini AG hat über 60 Mitarbeiter. Sie ist nicht nur ein Recyclingbetrieb, sondern führt auch Transporte durch und reinigt Strassen und Leitungen.

Im Einsatz standen beziehungsweise stehen laut der Mitteilung die Feuerwehren Altdorf und Stans, die Chemiewehr Uri und ein Löschzug der SBB mit insgesamt rund 100 Personen, die Rettungsdienste Uri, Nidwalden, Schwyz und Seetal sowie die Kantonspolizei Uri. (sda)

