Mann stirbt nach Brand in Pflegezentrum in Crissier



Mann stirbt nach Brand in Pflegezentrum in Crissier

Ein Bewohner eines Pflegezentrums in Crissier VD ist beim Brand seines Zimmers in der Nacht auf Donnerstag ums Leben gekommen. Der 48-Jährige wurde mit schweren Verbrennungen ins Kantons- und Universitätsspital CHUV in Lausanne eingeliefert. Dort verstarb er später.

Die Kantonspolizei Waadt war kurz nach Mitternacht alarmiert worden, wie sie am Donnerstag mitteilte. Das Pflegezentrum wurde teilweise evakuiert und die Bewohner in einer nahegelegenen Sporthalle betreut.

Beschädigt wurde nur das Zimmer des Opfers. Weshalb das Feuer ausbrach, ist unklar. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet. (sda)

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Zeno Hirt, 25.6.2017

Immer wieder mal schmunzeln und sich freuen an dem, was da weltweit alles passiert! Genial! Immer wieder mal schmunzeln und sich freuen an dem, was da weltweit alles passiert! Genial!