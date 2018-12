Der Surfweltmeister steht fest, doch der 46-jährige Kelly Slater stahl ihm die Show 😳

Rechte Politiker greifen 15-jährige Klimaaktivistin an – Shitstorm in 3 … 2 … 1 …

Greta Thunberg schwänzt seit August jeden Freitag die Schule. Mit dieser Aktion will sie auf den Klimawandel und die hohen CO2-Emissionen aufmerksam machen. Die 15-jährige Schwedin ging aber noch einen Schritt weiter: Am Klimagipfel im polnischen Katowice appellierte sie in ihrer Rede an das Gewissen der Politiker.

Viele waren begeistert von Thunbergs Auftritt, andere waren weniger davon angetan. So auch SVP-Nationalrat Claudio Zanetti. Er bezeichnet den Auftritt als «politisch korrekte[n] …