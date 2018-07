Die Stars aus den 90ern: Das ist aus ihnen geworden



Was ist eigentlich aus deinem 90er-Jahre-Schwarm geworden?

madeleine sigrist

Vergangene Woche wurden zahlreiche erwachsene Mädchenherzen gebrochen, als die folgende Schlagzeile um die Welt ging: Aaron Carter, unser aller Liebling der 90er, wurde mit Drogen erwischt. Okay, das mit dem Marihuana hat die wenigsten schockiert. Viel mehr das Polizeifoto vom dem, den wir damals doch alle so schnuckelig fanden.

Im Gegensatz zu ihm hat sich sein grosser Bruder, Backstreet Boy Nick Carter, doch ganz gut gehalten.

Bild: AP Invision

Damit meinen wir nicht nur seine Frisur, sondern vor allem Karriere-technisch. Gerüchteweise sollen die Backstreet Boys demnächst wieder auf Tournee gehen – mit den Spice Girls. (omg!)

Doch nehmen wir uns einmal Zeit, uns jenen männlichen Stars zu widmen, die wir früher angebetet haben, die aber über die Jahre etwas in Vergessenheit geraten sind.

Paddy Kelly

bild: pinterest/michaelpatrickkelly.com

Paddy ist inzwischen 39 Jahre alt und heisst jetzt Michael Patrick Kelly. Das drittjüngste Mitglied der Kelly Family hat im Juni ein neues Solo-Album veröffentlicht und die vergangenen Wochen in der Fernsehsendung «Sing meinen Song – das Tauschkonzert» ein Millionenpublikum zu Tränen gerührt.

In der Show erzählte der irisch-amerikanische Musiker, dass er sich während der Kelly-Family-Zeit das Leben nehmen wollte. Er entschied sich dagegen und entschloss sich stattdessen, ins Kloster zu gehen. Was er auch tat – sieben Jahre lang.

Jetzt macht er aber wieder Musik, Gott sei Dank. Video: YouTube/MPKVEVO

Angelo Kelly

Paddys jüngerer Bruder, in den sich die Mädchen spätestens nach dem Song «Angel» verknallt hatten, singt immer noch mit seiner Familie. Die Kellys gehen aktuell wieder auf Tournee. Der 35-Jährige ist ausserdem verheiratet und Vater von fünf Kindern.

James Van Der Beek

Aka Der Typ aus «Dawsons Creek». Der 40-jährige Amerikaner mit niederländischen Wurzeln ist inzwischen verheiratet und hat vier Kinder. Schauspielern tut er immer noch. Zuletzt für die Serien «Friends With Better Lives» (2014) und «CSI: Cyber» (2016).

Kevin Macaulay Culkin

Falls du jetzt ein Schock-Bild von Macaulay Culkin (etwa einen Grabstein) erwartest, müssen wir dich enttäuschen. Denn der einstige Star von «Kevin – allein zu Haus» scheint sich die vergangenen Jahre von seinem Kinderstar-Dasein erholt zu haben.

Zumindest etwas. Demnächst soll er sogar in einer kleinen Rolle wieder im Kino zu sehen sein. Musikalisch ist der 36-Jährige mit seiner Band The Pizza Underground unterwegs.

Andrew Keegan

Bekannt wurde Andrew Keegan in den Serien «Eine himmlische Famile» und «Baywatch». Angehimmelt wurde er spätestens in seiner Rolle als Joey Donner in «10 Dinge, die ich an dir hasse»:

Heute ist der 38-Jährige Vater einer Tochter und Gründer einer Kirche. Seine Glaubensgemeinschaft in Los Angeles, wo die Mitglieder ihren «Spiritualismus erweitern» können, heisst «The Full Circle». Whatever.

Oli P.

bild: Bravo/Instagram/OliP

Woher wir den nochmal kennen? In der deutschen Soap «Gute Zeiten Schlechte Zeiten» (die gibt es komischerweise immer noch) wurde er in seiner Rolle als Ricky Marquart berühmt, als Musiker mit Herbert-Grönemeyer-Cover ein bisschen berühmter.

Heute hat der inzwischen 38-Jährige zum zweiten Mal geheiratet und besitzt in Köln einen Laden für Hundefutter. Nebenher hat er TV-Auftritte in Soaps wie «Rote Rosen» oder «Hand auf's Herz».

Luke Perry

Als Badboy Dylan McKay in der Serie «Beverly Hills, 90210» brachte Luke Perry in den Neunzigern die Mädchenherzen zum Schmelzen. Danach war es lange ruhig um Perry. Heute ist der Vater zweier Kinder 50 Jahre alt (huch?!) und spielt in der Netflix-Serie «Riverdale» mit.

Brian Austin Green

In «Beverly Hills» spielte er den tollpatschigen aber liebeswerten David Silver. Auch heute sucht er sich immer noch die schönsten Frauen aus: Seit 2010 ist er mit Megan Fox verheiratet, gemeinsam haben sie drei Söhne. Ach ja, und ab und an ist er im TV zu sehen. Allerdings in eher kleinen Rollen, wie etwa in «Anger Management» mit Charlie Sheen.

Hanson – alle drei

Das Einzige, was uns hier interessiert, ist: Wie zum Geier haben sie es in dieser kurzen Zeit geschafft, zusammengezählt 12 Kinder auf die Welt zu bringen?

Oh. Laut ihrer Webseite feiern sie dieses Jahr ihr 25-jähriges Band-Bestehen, die Hansons sind also gar nicht mehr so jung. Musik machen die drei Brüder immer noch – obwohl «MMMBob» nie zu toppen sein wird ...

(Die 90er-Mädels kommen übrigens auch noch, keine Sorge.)

