Bell kauft Mehrheit an Hügli und macht Übernahmeangebot

Der Schweizer Fleischverarbeiter Bell hat eine Mehrheitsbeteiligung am Nahrungsmittelhersteller Hügli übernommen. Für die restlichen Aktien kündigt die Gruppe ein Übernahmeangebot an zum Preis von 915 Franken pro Aktie, wie Bell am Montag mitteilte. (sda)

