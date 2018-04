Entwarnung nach Grosseinsatz der Polizei in der Wiler Altstadt



Ein Anruf bei der Polizei über vermeintliche Schüsse und Verletzte in einer Wohnung in der Altstadt von Wil SG hat am Dienstag zu einem Grosseinsatz der Polizei geführt. Diese gab später Entwarnung. Es handelte sich um eine Falschmeldung eines verwirrten Mannes.

Der Urheber der Meldung sei abgeführt worden und befinde sich nun in ärztlicher Behandlung, sagte ein Sprecher der St. Galler Kantonspolizei auf Anfrage der Nachrichtenagentur SDA. Verletzt worden sei niemand. Zuvor hatten mehrere Medien über den Einsatz berichtet.

Die Sicherheitskräfte waren kurz nach 20 Uhr mit einem Grossaufgebot in die Innenstadt ausgerückt. Diese umstellten das betroffene Haus. Teile der Altstadt waren vorübergehend abgesperrt.

Die Polizei habe mit dem Anrufer Kontakt aufgenommen, sagte der Polizeisprecher weiter. Dabei habe sich herausgestellt, dass der Mann verwirrt gewesen sei. Polizisten konnten anschliessend im Haus nichts Aussergewöhnliches feststellen. Es sei nichts vorgefallen.

Beim Anrufer handelt es sich laut Mitteilung der Polizei um einen 48-jährigen Hausbewohner. (sda)

