Am Steuer eingeschlafen: Lenker rammt Wegkapelle

Am frühen Samstagmorgen ist ein Autolenker auf der Fahrt von Ebnet in Richtung Entlebuch am Steuer eingeschlafen. Dabei kam er auf die Gegenfahrbahn und prallte in eine Wegkapelle. Der Mann hatte Glück im Unglück: Er blieb unverletzt.

Am Auto entstand Totalschaden. Der an der Wegkapelle entstandene Schaden belaufe sich auf mehrere tausend Franken, teilte die Luzerner Polizei mit.

Der Unfall ereignete sich kurz vor 5 Uhr in der Früh. Die Hauptstrasse musste für die Bergung des Unfallfahrzeugs kurzzeitig gesperrt werden. (sda)

