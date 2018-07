Kurzer Stromausfall beeinträchtigt Zugverkehr im Bahnhof Luzern



Kurzer Stromausfall beeinträchtigt Zugverkehr im Bahnhof Luzern

Im Bahnhof Luzern ist am Samstagvormittag für zehn Minuten der Strom in einem Unterwerk ausgefallen. Der Zugverkehr wurde vorübergehend lahmgelegt, noch bis am Mittag ist mit Folgeverspätungen in der Region zu rechnen.

Der Stromausfall habe von 10.20 und 10.30 Uhr gedauert und konnte behoben werden, sagte ein SBB-Sprecher auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Zu den Gründen für den Unterbruch im Unterwerk konnte er keine Angaben machen. (sda)

