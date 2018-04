Auffahrunfall mit sechs beteiligten Fahrzeugen auf der Autobahn A1



Auffahrunfall mit sechs beteiligten Fahrzeugen auf der Autobahn A1

Auf der Autobahn A1 bei Subingen SO sind am Freitagnachmittag sechs Fahrzeuge aufeinander aufgefahren. Eine Autofahrerin wurde leicht verletzt. Die Karambolage ereignete sich vor der Verzweigung Luterbach, auf der Fahrspur Richtung Zürich.

An der Karambolage beteiligt waren drei Autos, zwei Lieferwagen und ein Motorrad, wie die Solothurner Kantonspolizei am Samstag mitteilte. Die verletzte Lenkerin hatte im hintersten Auto gesessen. Alle anderen am Unfall Beteiligen blieben unverletzt. Die Kollision führte zu Verkehrsbehinderungen. (sda)